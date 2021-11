Albenga, al cantautore Davide Geddo il premio “Cono di latta”

Albenga. L’originale premio “C0no di latta”, nato da un’idea dei fratelli Pino e Silvio Bio, titolari della gelateria-caffetteria “Opera” in piazza San Francesco ad Albenga, toccherà quest’anno al cantautore ingauno Davide Geddo. Riceverà il “testimone” direttamente da Mario Mesiano, vincitore della scorsa edizione.

Il trofeo, realizzato con straordinaria maestria dall’orafo Rodolfo Buffa, viene “assegnato annualmente a un Albenganese distintosi per impegno e capacità conferendo prestigio al nome di Albenga e facendola conoscere al di fuori dei limiti territoriali”.

“Geddo (da artista usa il solo cognome), – hanno fatto sapere gli organizzatori, – non segue mode o clichè preconfezionati, ma dà spazio alle sue parole e alla sua musica. Cantante on the road, come ama definirsi, ha al suo attivo quattro cd ricchi di suggestioni e sensibilità: Fuori dal comune (2010), Non sono mai stato qui (2014), Alieni (2016) e Fratelli (2021)”.

“Tra i suoi meriti l’aver dato vita, con l’Associazione culturale Zoo, al Festival Su la testa, di cui è direttore artistico, una manifestazione prestigiosa e tra le più radicate nel tessuto musical-culturale albenganese e di tutto il comprensorio, anche se attualmente, a causa del perdurare della chiusura del Teatro Ambra, versa in stato di grave difficoltà”.

“Abbiamo scelto Geddo – hanno sottolineato all’unisono i fratelli Bio, – per l’attaccamento alla nostra città e l’impegno nel valorizzarla e per le sue qualità di musicista che lo hanno portato a successi e collaborazioni importanti. Ma anche per invitare tutti a un forte impegno a favore del Teatro Ambra senza il quale Albenga perderebbe le sue manifestazioni più importanti, come appunto le serate di Su la testa”.

La consegna del “Cono di latta” avrà luogo sabato 20 novembre, alle 11, in piazza San Francesco ad Albenga, con partecipazione libera nel rispetto delle normative anticovid.