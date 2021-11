Alassio, richiesto lo spostamento della fermata “delle Vele”

Alassio. Spostare la fermata dell’autobus in direzione di Albenga sita in via Giancardi, poco prima dell’intersezione con via Vigo, di circa 180 metri verso levante, dove è presente, sul lato mare, un’ampia area laterale alla carreggiata che potrebbe ospitare in sicurezza la fermata dei veicoli adibiti al trasporto pubblico.

E’ questo il progetto a cui sta lavorando il Comune di Alassio e che il 16 novembre scorso è stato oggetto di un sopralluogo con il comandante della polizia municipale, Francesco Parrella, il geometra della Provincia Emanuele Germano il funzionario della TPL Linea Carlo Gaggero.

“Sulla proposta – spiega Parrella – saremmo tutti d’accordo, anche perché la nuova fermata presenta caratteristiche di sicurezza sicuramente maggiori rispetto all’attuale, anche perché, nella nuova sede, recentemente è stata implementata anche l’illuminazione pubblica ed è in progetto la realizzazione di una passerella pedonale ad opera di privati”.

“In proposito l’ultima parola – la conclusione di Parrella – spetta all’Anas cui abbiamo fatto pervenire l’istanza, confidando nell’accoglimento della proposta”.