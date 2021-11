Alassio, nuovo bando per il sostegno alle famiglie. Giannotta: “Vera e propria boccata d’ossigeno”

Alassio. Un “nuovo bando a sostegno delle famiglie alassine in difficoltà”. E’ quanto ha deliberato l’amministrazione Melgrati Ter su sollecitazione dell’Assessore alle Politiche Sociali Franca Giannotta.

“Stiamo gestendo e registrando gli effetti che i ripetuti lockdown, la difficoltà della ripartenza hanno prodotto sul tessuto sociale della nostra città – commenta Giannotta – l’Ufficio Politiche Sociali hanno visto un significativo aumento dei casi in cui occorre intervenire per un supporto concreto. Di qui il nuovo bando che emetteremo nei prossimi giorni. Utilizzeremo un finanziamento del Ministero dell’Interno di 44.173 Euro, il cosiddetto decreto sostegni bis, integrato con risorse proprie di bilancio comunale pari a 155.827 Euro per raggiungere la cifra complessiva di 200mila euro”.

“L’avviso pubblico che pubblicheremo – aggiunge l’Assessore – conterrà alcuni requisiti di ammissione al bando. Il primo la residenza anagrafica presso il Comune di Alassio al momento della presentazione della domanda. Occorrerà anche una certificazione ISEE in corso di validità relativa al nucleo famigliare non superiore ai 18mila euro”.

Saranno ammesse spese documentabili nell’anno anno 2020, per utenze domestiche di energia elettrica, gas o altra fonte di riscaldamento, acqua, intestate a un componente del nucleo famigliare relative ai consumi della casa di residenza del richiedente. In caso di locazione è ammissibile la partecipazione all’avviso con utenze intestate al proprietario o all’agenzia immobiliare, a condizione che venga dagli stessi presentata idonea e dettagliata dichiarazione di ripartizione dei costi.

“Prevediamo di erogare contributi in base al numero dei componenti il nucleo famigliare – conclude Giannotta – e di aprire il bando per un periodo di tempo abbastanza ampio da consentire a quanti interessati di presentare le richieste in maniera completa: siamo consapevoli di come per molte famiglie questo possa essere una vera e propria boccata di ossigeno”.