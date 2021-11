Alassio, la denuncia di Casella: “Via Ignazio dell’Oro in condizioni indecenti”

Alassio. “Nei mesi scorsi ho già portato all’attenzione del Consiglio Comunale cittadino per sollecitare un intervento di riqualificazione di Via Ignazio dell’Oro. Purtroppo, ad oggi, non sono stati presi provvedimenti soddisfacenti e quindi, giustamente, i residenti continuano a lamentare una situazione di degrado”. Lo fa sapere, in una nota, il consigliere comunale di Alassio Volta Pagina Jan Casella.

“In particolare – spiega – i cittadini evidenziano problemi relativi ad una pavimentazione dissestata in più punti, a causa di buche e tombini, che crea una situazione di pericolo per i passanti. Anche l’illuminazione non è adatta e alcuni fatiscenti pali in cemento sono visibilmente deteriorati.

I residenti hanno anche raccolto un centinaio di firme e mi unisco alla loro richiesta di riqualificare questa strada con una completa ripavimentazione, una adeguata illuminazione e il proseguimento del marciapiede”.

“Via Ignazio dell’Oro è una strada importante, molto trafficata a causa della presenza di scuole, campo sportivo, box e molti residenti nell’area circostante che hanno in Via Ignazio dell’Oro la più importante via d’accesso al centro cittadino. Chiedo quindi all’amministrazione di ascoltare i cittadini firmatari e di intervenire quanto prima per garantire la piena sicurezza a chi transita (a piedi o con veicoli) in questa zona e di renderla più bella e vivibile per chi vi abita” conclude Casella.