Alassio, incendio nella lavanderia dell’hotel dei Fiori: due persone intossicate dal fumo

Alassio. Incendio ad Alassio, con l’allarme lanciato una manciata di minuti prima delle 10. Le fiamme si sono originate, per cause ancora da accertare, all’interno della lavanderia dell’hotel dei Fiori.

Presso la struttura, situata in via Guglielmo Marconi, si è recata repentinamente una squadra dei vigili del fuoco di Albenga, che è già riuscita a domare l’incendio e ora sta procedendo alla messa in sicurezza dell’area.

Sul posto, anche due ambulanze rispettivamente della croce rossa e croce bianca di Alassio: i soccorsi si sono resi necessari per due dipendenti intossicati, per fortuna in modo lieve. Per uno dei due è stato necessario il trasporto, in codice giallo, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.