Alassio, al Festival della Cultura Don Corini presenta Olontropia

Alassio. Al festival della Cultura di Alassio Don Corini presenta Olotropia, edito dal Editrice Vaticana è stato la strenna del Santo Padre per Cardinali e Vescovi. Domenica sarà presentato agli alassini che potranno seguirlo in Biblioteca o in streaming. In occasione degli auguri alla Curia Romana Don Gabriele Corini, parroco di Alassio, lo scorso anno consegnò nelle mani del Santo Padre la primissima edizione del suo “Olotropia”. Fu proprio Papa Francesco a scegliere quel libro come strenna natalizia per i suoi Cardinali e Vescovi.

“Fu per me una grande gioia e un grande onore – commenta lo stesso parroco della Parrocchia di Sant’Ambrogio – così come per me è un grandissimo onore e un piacere poter presentare la nuova edizione alla città di Alassio nell’ambito del Festival della Cultura”.

Domenica 28 novembre alle ore 18, presso l’Aufitorium Roberto Baldassarre della Biblioteca Civica di Alassio, infatti, Don Gabriele Corini sarà accompagnato da Christian Floris in una chiacchierata alla scoperta di “Olotropia” i verbi della familiarità cristiana pubblicato dalla Libreria Editrice Vaticana .

“In queste pagine – spiega lo stesso Don Corini – dopo una presentazione della domanda antropologica emergente e della familiarità cristiana generata dalla comunione eucaristica, vengono ricordati i verbi che caratterizzano quotidianamente tale familiarità, come possibilità data per riscoprire la verità rivelata sull’uomo, che non nega certamente le diverse dimensioni che contraddistinguono l’umano, quali quella biologica, sociale e spirituale, ma le accorda in una visione armoniosa e olotropica. I verbi della familiarità cristiana rappresentano le azioni fondamentali delle relazioni umane come l’ascoltare, l’amare, il perdonare, illuminate dalla Parola di Cristo e dal suo mistero di morte e di risurrezione”.

Si accede all’evento esclusivamente con greenpass. E’ altresì possibile seguirlo in diretta streaming sul sito e sulla pagina Facebook @FestivalCulturaAlassio. Per informazioni si può chiamare il numero 0182.648078 oppure scrivere a biblioteca@comune.alassio.sv.it.