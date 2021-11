Al Teatro Chebello di Cairo Montenotte Igor Chierici conduce la presentazione della nuova stagione

Cairo Montenotte. Appena il tempo di portare a termine la “infinita” stagione 19/20 con prolungamento nel 2021 – per le note problematiche derivanti dalla pandemia – e la Compagnia “Uno Sguardo dal Palcoscenico” si è già attivata per organizzare la nuova stagione che verrà presentata venerdì 5 novembre alle ore 21, al Teatro Chebello di Cairo Montenotte.

A condurre la serata sarà Igor Chierici, giovane ma già affermato attore che il pubblico cairese ha conosciuto ed apprezzato nel giugno scorso per la sua interpretazione de “Il pianista” e che, appena pochi giorni fa, ha applaudito in “Paradiso”. Oltre che attore di teatro (ha al suo attivo diverse partecipazioni al Festival di Borgio Verezzi), Chierici è apparso in alcune fiction televisive (Ad un passo dal cielo) e film. Senza dubbio di prestigio i suoi prossimi impegni: apparirà ancora in televisione nella serie DOC e, per quanto riguarda il cinema, nell’ultimo film di Pupi Avati.

Tornando alla nuova rassegna cairese, vi sarà una novità che, è proprio il caso di dire, è segno dei tempi. La stagione infatti sarà divisa in due parti: venerdì sarà presentata la prima, che dovrebbe terminare entro gennaio, e già nella serata stessa sarà possibile acquistare l’abbonamento agli spettacoli inseriti in questa prima tranche. Se tutto procederà per il meglio, da febbraio partirà la seconda parte della stagione, con la vendita dei relativi abbonamenti. In tal modo i sottoscrittori non saranno vincolati ad un lungo periodo su cui gravano ancora delle incognite e gli organizzatori potranno modulare la seconda parte della stagione sulle risultanze della prima.

Si partirà naturalmente dalla conferma per gli abbonati del cartellone 2019/20 e successivamente dai nuovi; il primo spettacolo dovrebbe essere in calendario per la seconda metà di novembre. Su titoli ed attori vige, come al solito, il più stretto riserbo; per saperne di più bisognerà attendere la serata del 5, a cui tutti sono invitati. L’ingresso è gratuito; obbligatori green pass ed uso mascherina. Per informazioni: 333/4978510.