Affitti per famiglie in difficoltà, quasi 2 mln di euro stanziati per il savonese

Liguria. Ammonta ad oltre 9 milioni di euro lo stanziamento deliberato dalla Giunta regionale per aiutare le persone in difficoltà a pagare l’affitto. I nuovi finanziamenti coinvolgono 138 Comuni liguri, 45 dei quali savonesi, che hanno presentato richiesta e sono stati assegnati in base al fabbisogno della popolazione residente. I cittadini interessati potranno rivolgersi direttamente al proprio Comune, per avere tutte le informazioni necessarie relative all’iter da effettuare per accedere alle risorse.

“Un contributo importante per aiutare le fasce più in difficoltà della popolazione – affermano il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore all’Edilizia e Urbanistica Marco Scajola – L’impegno e l’attenzione da parte di Regione Liguria nel supportare i cittadini in difficoltà è un elemento fondamentale della nostra azione amministrativa, che tiene naturalmente conto degli effetti economici della pandemia sulle famiglie”.

Lo stanziamento erogato è relativo sia alla morosità incolpevole sia al fondo affitti.

Regione Liguria quest’anno ha effettuato un monitoraggio capillare, chiedendo di verificare ai Comuni il fabbisogno di fondi per supportare le famiglie in difficoltà. I 138 Enti locali che hanno comunicato il loro fabbisogno potranno assegnare i contributi utilizzando i bandi già attivati per l’assegnazione degli 8 milioni stanziati lo scorso anno, oppure varandone di nuovi. Per accelerare l’iter Regione Liguria effettuerà l’impegno di spesa entro il 30 di novembre, per consentire così ai Comuni di effettuare la variazione di bilancio ed erogare i fondi in tempi celeri.

“Aiutare le famiglie a mantenere la propria abitazione in un momento di difficoltà è una misura di civiltà – concludono Toti e Scajola- La pandemia ha avuto e sta avendo conseguenze devastanti sull’economia, questo si traduce in un’importante contrazione del reddito per molti nuclei familiari, che si sono aggiunti a quelli che versavano già in una situazione di disagio nel periodo pre Covid. Per questo motivo lavoriamo quotidianamente per sostenere e supportare i cittadini, in particolare per un diritto fondamentale quale quello di abitazione”.

Regione Liguria è sempre dalla parte delle fasce più fragili della popolazione con lo stanziamento destinato al fondo per morosità incolpevole e fondo sociale affitti di 9.832.018 Euro, dei quali 1.960.980 destinati alla provincia di Savona” sottolinea il capogruppo di Cambiamo in Regione Angelo Vaccarezza.

“Per morosità incolpevole si intende una situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, a causa di una o più delle condizioni”.

“Fin dall’inizio della pandemia, la Regione ha messo al primo posto la tutela e il supporto dei soggetti che, più di altri hanno subito le ricadute del Covid: le azioni normative in materia di tutele per i soggetti fragili sono state diverse: tuttavia, quelle legate alla casa sono fra le più “sentite”.

“Il luogo dove abitiamo, è qualcosa di più di un semplice insieme di mattoni: è famiglia, è sicurezza e futuro: un dovere per gli amministratori avere cura delle famiglie in difficoltà. Ringrazio Marco Scajola, presente e attento, come sempre” conclude il consigliere regionale.

Ecco i Comuni savonesi interessati, per un contributo totale di 1.960.680 euro:

Alassio 95.395 euro

Albenga 112.868 euro

Albisola Superiore 87.744 euro

Albissola Marina 34.591 euro

Altare 12.488 euro

Andora 76.577 euro

Boissano 6.849

Borghetto Santo Spirito 41.165 euro

Borgio Verezzi 16.795 euro

Bormida 1.423 euro

Cairo 56.174 euro

Calice 5.467 euro

Carcare 39.852 euro

Casanova Lerrone 4.907 euro

Celle 23.959 euro

Cengio 21.711 euro

Ceriale 47.801 euro

Cisano sul Neva 16.280 euro

Cosseria 5.638 euro

Finale 89.554 euro

Garlenda 9.263 euro

Giustenice 2.282 euro

Laigueglia 19.591 euro

Loano 133.710 euro

Magliolo 2.812 euro

Mallare 2.347 euro

Millesimo 23.358 euro

Mioglia 4.025 euro

Nasino 902 euro

Noli 20.881 euro

Orco Feglino 6.535 euro

Pallare 3.392 euro

Pietra Ligure 55.987 euro

Quiliano 38.857 euro

Rialto 3.772 euro

Roccavignale 4.460 euro

Sassello 5.698 euro

Savona 689.560 euro

Spotorno 25.835 euro

Stella 9.189 euro

Testico 1.113 euro

Toirano 14.445 euro

Tovo San Giacomo 9.559 euro

Vado 50.850 euro

Varazze 25.984 euro