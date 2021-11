Ad Albenga le celebrazioni del Centenario del Milite Ignoto

Albenga. Sabato 6 novembre, alle 11, nell’atrio della stazione ferroviaria di Albenga, davanti alla lapide dedicata ai ferrovieri caduti, inaugurata alla presenza del Prefetto di Savona nel 2011, verrà ricordata la traslazione nel 1921 su un treno speciale da Aquileia a Roma della salma del Milite Ignoto.

Ricorderanno il centenario il generale Franco Odello e il professore, storico e Cavaliere di Gr.Croce Pier Franco Quaglieni. L’incontro sarà coordinato da M.Vittoria Barroero, presidente del Dfl di Albenga, promotore della manifestazione patriottica insieme al Centro Pannunzio. Nell’occasione, sarà suonata la Leggenda del Piave.

“Le giornate tra la fine di ottobre e il 4 novembre di cent’anni fa furono memorabili come testimonianza di eccezionale unità nazionale in un anno, il 1921, che si puo’ considerare di vera e propria guerra civile, – ha dichiarato il professor Quaglieni. – In quell’anno che segnò anche la fine dell’età giolittiana con la caduta del quinto Governo Giolitti, l’Italia visse una stagione drammatica e sanguinosa di scontri armati e violenti tra fazioni opposte”.

“Solo il milite ignoto, in rappresentanza dei 650mila caduti, fece il miracolo di unire gli Italiani attorno alla sua salma, deposta al Vittoriano che da allora divenne l’Altare della Patria. L’insegnamento da trarre da quell’episodio di cento anni fa è che nei momenti difficili occorre unità nazionale e senso della disciplina”, ha concluso.