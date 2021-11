A Savona nasce Matassa, la rete delle Arti Sociali

Savona. Si chiama “Matassa”, ed è la nuova rete delle Arti Sociali Savonesi: un contenitore di realtà locali attive nel mondo della musica, del teatro, delle arti figurative, delle lettere e dei linguaggi multimediali che ha l’obiettivo di sostenere, connettere e attivare eventi e situazioni nella città di Savona con il preciso obiettivo di rilanciare le attività culturali e artistiche per i giovani e per la comunità intera.

Il progetto, nato dall’unione di intenti di ragazze e ragazzi di varie generazioni di savonesi per far fronte a – spiegano – “una città carente di stimoli e caratterizzata dalla crescente emigrazione di giovanissimi”, si pone l’ambizioso obiettivo di “far germogliare in città un rinnovato fermento culturale che permetta alle nuove generazioni di scoprire, conoscere e collaborare con le realtà già esistenti e crearne di nuove”.

Due finora le assemblee già svolte dai promotori di Matassa, entrambe molto parte (più di un centinaio di persone fra i 13 e i 50 anni). “Molti i giovani e le associazioni che hanno già aderito – raccontano – Attualmente stiamo ‘mappando’ le realtà locali attive nei settori di interesse di Matassa e stiamo organizzando eventi aggregativi per promuovere e diffondere la rete e le associazioni e i gruppi che ne fanno parte”

“Attraverso l’organizzazione e la promozione di eventi che mettano in rete tutte le competenze e i linguaggi espressivi si vuole offrire alla comunità locale una nuova opportunità di scoperta, conoscenza ed espressione – fanno sapere i fondatori – Il momento è adesso”.