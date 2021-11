Pietra Ligure. Una piscina di bio-design in cui rilassarsi, una bike-room per gli sportivi amanti dell’outdoor oltre a 38 posti letto e una struttura completamente “green” ed eco-sostenibile. Sono queste le caratteristiche principali di “U Barbaciiu”, il nuovo complesso turistico-ricettivo di via Macarro a Pietra Ligure, la cui inaugurazione si è tenuta proprio questa mattina.

Ad illustrare i dettagli del nuovo complesso è Silvia Rossetto, responsabile e coordinatrice del progetto: “Abbiamo voluto fare una scelta di tipo eco-sostenibile sia nella struttura che nella relazione con il territorio – spiega ai microfoni di IVG.it – Per esempio, abbiamo deciso di decorare gli ambienti con immagini di opere d’arte del nostro territorio. Sono volutamente non riconoscibili perché speriamo che in questo modo i clienti, incuriositi, inizino di loro spontanea volontà a ricercare le bellezze non scontate del territorio e dunque si muovano intorno alla struttura”.

“U Barbaciiu” dispone di 38 posti letto, come detto, ed è stato realizzato con materiali eco-compatibili: “Ormai è all’ordine del giorno l’attenzione alla sostenibilità anche nell’edilizia – aggiunge Silvia Rossetto – Abbiamo deciso di costruire la nostra struttura in legno e ciò ci ha consentito di ottenere la certificazione di CasaClima. Questa scelta ci consentirà di avere consumi bassissimi e di essere praticamente autonomi a livello energetico. Inoltre disponiamo di una bike-room per gli sportivi dell’outdoor, che ormai sono ospiti certi della nostra area, e una piscina di bio-design, eco compatibile ed insolita in cui rilassarsi”.

La struttura si propone un obiettivo ambizioso: “Vogliamo far stare bene le persone, perciò abbiamo cercato di costruire un pezzo di mondo in cui si possa vivere sereni, tranquilli, avere buone relazioni umane, un luogo in cui ritemprarsi prima di ributtarsi nel mondo del lavoro, della fatica quotidiana; un posto in cui ci si possa ricostruire fuori e dentro. Vogliamo offrire un ambiente sereno e piacevole, in cui si possano trovare bellezza e una buona accoglienza”.

La nuova struttura pietrese vede la luce in un momento oggettivamente non semplice per il settore del turismo: “La pandemia ci ha colpito all’improvviso, così come ha colpito all’improvviso tutti. Ci siamo trovati in mezzo a questa situazione ad avventura già iniziata. Ma lanciare in avanti lo sguardo, non rimanere impantanati ma scommettere e avere fiducia nella positività delle cose che possono ancora accadere e che si possono costruire è il modo migliore per venire fuori da queste difficoltà”.