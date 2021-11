Loano. I Templari Cattolici d’Italia aprono al pubblico la chiesa di Sant’Agostino e Santa Rita a Loano.

Grazie ad un accordo con i Padri Agostiniani, ogni penultima e ogni ultima domenica del mese ed in occasione di feste di particolare rilievo, quali il giorno di Sant’Agostino e quello di Santa Rita, i Templari si

occuperanno di tenere la chiesa aperta al pubblico e di presidiarla.

I Templari accolgono i pellegrini dal 2018 e dal 2019 supportano anche il servizio liturgico per la messa domenicale.

Come si può vedere nel loro sito Templarioggi.it, i Templari Cattolici d’Italia collaborano con più di 150 diocesi in tutta Italia, ma sono presenti anche in Francia, America, Austria, Inghilterra, Polonia, Canada

ed altre nazioni del mondo, offrendo sempre la propria disponibilità in maniera gratuita, con umiltà e silenzio, valori che, con orgoglio, li contraddistinguono.

Sul territorio di Loano sono in progetto ulteriori attività grazie al patrocinio dall’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune.