White Rabbit United, mister Diego Bonomo: “Il reality non ci distrae, gruppo compatto”

La vittoria in occasione dell’esordio assoluto contro il Pallare è stata seguita da una fragorosa sconfitta con la più quotata Priamar Liguria. I rossoblù di mister Bresci si sono portato sul cinque a zero, fallendo anche qualche altra ghiotta occasione. White Rabbit United ha poi reso meno pesante il passivo con un rigore trasformato da Apicella.

Non è tutto da buttare secondo i tecnico del “coniglio bianco”: “Siamo in fase di costruzione, siamo un cantiere. Dobbiamo migliorare dal punto di vista fisico. L’atteggiamento del gruppo è positivo, un gruppo compatto che si allena con costanza. Sapevo che con la Priamar Liguria sarebbe stato difficile, i ragazzi non si sono mai disuniti”.

White Rabbit United nasce con l’intento di creare un reality show collaterale alle partite, realizzato tramite riprese pre e post match. Quale, dunque, l’obiettivo sportivo? “Non abbiamo pressioni, proviamo a fare il meglio possibile. Il reality ci sta, ma l’approccio alla partita è prettamente calcistico. Facciamo in modo che non influisca sul comportamento e sulla concentrazione dei ragazzi in partita”.