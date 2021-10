White Rabbit United, i primi convocati di mister Diego Bonomo

Domenica inizia ufficialmente la storia della terza squadra di Vado, denominata White Rabbit United. La società si è presentata annunciando la volontà di creare una sorta di “reality” parallelo alle avventure in campo.

Di questa questione non si è più saputo molto, anche perché buona parte delle energie sono state spese per fornire a mister Bonomo una rosa completa. L’esordio ufficiale avverrà domenica 3 ottobre alle ore 15 presso il “Don Paolo Ravera” di Pallare in Coppa Liguria.

Questi i primi “storici” convocati del sodalizio vadese:

Apicella

Arosio

Capezio

Domi

Episcopo

Gobetti

Guglielmi A.

Guglielmi M.

Lattari

Manfrini

Maruca

Mosca

Nerjaku

Panaro

Perozzi

Pescio

Podda

Scarcelli