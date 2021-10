White Rabbit-Priamar: gli aggiornamenti in diretta del match di Coppa Liguria

White Rabbit 0 – Priamar 2 (28′ Vallone rig, 45′ Vallone)

Secondo tempo

46′ Dopo un minuto di recupero, il signor Primoceri manda tutti negli spogliatoio.

45′ Bis della Priamar. Bianco crossa, Vallone di testa tutto solo segna il secondo goal dei savonesi.

44′ Bianchi serve Andriello sulla linea di fondo. Gioco di prestigio a eludere l’intervento di un avversario e tiro forte. Pesci si oppone.

43′ Punizione di Panaro potente ma alta sulla traversa.

35′ Ancora grande azione della Priamar con Bianco che colpisce il palo.

33′ Priamar vicino al raddoppio. Vallone fa sponda per Bianchi. Tiro ancora respinto da Pescio, così come la ribattuto dello stesso Vallone. Perozzi per Guglielmi, primo cambio per White Rabbit United.

31′ Tocco preciso di Andriello per Bianco, che si infila in area e batte a rete. Pescio si distende e para.

29′ White Rabbit subito in avanti in ripartenza. Apicella ritarda la conclusione e ostacolato da Saturno calcia alto sulla traversa.

28′ Vantaggio Priamar! Vallone dal dischetto non sbaglia e spiazza Pescio.

27′ Rigore per la Priamar! Bianco ne salta due sull’out di sinistra, viene steso. L’arbitro non ha dubbi, è rigore!

23′ Morando va vicino al goal con un tiro dal cerchio di centrocampo che si infrange sulla traversa. Vallone raccoglie da pochi passi ma l’arbitro ferma tutto per fuorigioco.

22′ Fase abbastanza di stallo. La Priamar è costantemente nella metà campo avversaria ma non riesce al momento a impensierire Pescio.

14′ Vallone arretra e prende palla. Si gira e fa correre Saturni. Discesa sulla fascia che culmina con un cross teso e basso in mezzo all’area. Pesci esce così così ma la fa sua in due tempi. La Priamar comincia a far valere il tasso tecnico superiore.

9′ Si fa vedere la Priamar. Esposito apre bene per Bianco sulla sinistra. L’esterno rossoblù si incunea in area e calcia. Tiro alto sulla traversa.

3′ White Rabbit United subito in avanti. Palla messa in mezzo dalla sinistra che rimbalza a centro area. Nerjaku K calcia verso la porta. Tiro debole e centrale facile preda di Quaranta.

1′ Con dieci minuti di ritardo rispetto all’orario fissato, inizia la sfida. White Rabbit, a dispetto del nome, in completo nero. Priamar Liguria in total white.

Formazioni ufficiali

White Rabbit United: 1 Pescio, 2 Guglielmi M, 3Nerjaku K, 4 Candolo, 5 Panaro, 6 Domi, 7 Episcopo, 8 Arosio, 9 Mosca, 10 Nerjaku M, 11 Apicella. A disposizione: 14 Scarcelli, 15 Lattari, 16 Guglielmi A, 17 Perozzi, 18 La Ferlita. Allenatore: Bonomo.

Priamar Liguria: 1 Quaranta, 2 Morando, 3 Cyrbja, 4 Andriello, 5 Saturni, 6 Hasani, 7 Vallone, 8 Bianco, 9 Bianchi, 10 Esposito, 11 Ferrigno. A disposizione: 12 Mandaglio, 13 Casalinuovo, 14 Bardhi, 15 Jurato, 16 Colombi, 17 Lavagna, 18 Costa. Allenatore: Bresci.

Vado Ligure. Secondi turno della Coppa Liguria dedicata alle squadre di Seconda Categoria. Di fronte, due squadre che hanno vinto all’esordio. Priamar vittoriosa per 5 a 0 sul Dego, mentre il White Rabbit United ha superato 4 a 3 il Pallare.