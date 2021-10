Voxonus Festival diventa rock: a Savona il “Maelstrom Trio” con Pileri, Crisafulli e Migliardi

Savona. Domenica 17 ottobre alle 11 la rassegna #OFF del Voxonus Festival presenta il concerto pop-rock “Maelstrom Trio Live” in programma nell’auditorium dell’Accademia Musicale di Savona, in via Zara 3. La formazione è composta da Luca Pileri alla chitarra solista, Daniele Crisafulli alla batteria e Umberto Migliardi al basso. Si tratta di giovani musicisti già affermati nel panorama musicale ligure, che hanno scelto l’Accademia Musicale di Savona per presentare al pubblico il loro ultimo progetto. Crisafulli è anche docente di batteria presso l’Accademia.

“Il concerto è un viaggio musicale attraverso un sound RockPop su cui far confluire come un maelstrom, un vortice appunto, sonorità provenienti dal pop, rock, blues, soul, latin e molto altro per arrivare alla musica da film, in cui ogni sonorità può essere introdotta in funzione di un’immagine, un contesto o uno storytelling” spiega il gruppo, che eseguirà musiche di Miles Davis, Hans Zimmer, The Beatles, Stevie Wonder, Toto e tanti altri. “Il progetto nasce dall’unione delle nostre conoscenze ed esperienze nell’ambito musicale nazionale e internazionale – aggiungono – L’intento è creare un percorso esperienziale verso le culture di tutto il mondo mantenendo comunque un approccio musicale prettamente occidentale con sonorità RockPop”. Seguirà un aperitivo offerto a tutti i partecipanti.

Si tratta dell’ultimo concerto ligure della 10° edizione della rassegna di musica barocca e crossover, che dopo Savona concluderà il cartellone 2021 a Torino con un doppio appuntamento alla Fondazione Collegio Einaudi. “La scelta di creare una rassegna off rispetto al tradizionale programma incentrato sul periodo Barocco si è rivelata vincente e credo che nei prossimi anni si potranno sviluppare nuove sinergie con i quartieri e quindi con i cittadini. Il Voxonus esce ancora una volta dai consueti spazi culturali per entrare nel cuore delle città” spiega Claudio Gilio, presidente dell’Orchestra Sinfonica di Savona.

Dopo il concerto l’Accademia Musicale di Savona riaprirà a inizio novembre per l’avvio dell’anno accademico 2021/22 con i corsi di propedeutica musicale, musica in culla e ci orsi individuali di strumento convenzionati con il conservatorio Vivaldi di Alessandria.

Prenotazione obbligatoria, ingresso riservato ai possessori di green pass. Per info e prenotazioni: tel. 019824663 | cell. 3406172142 (anche su Whatsapp) mail. info@orchestrasavona.it. Costo ingresso: intero €10 – gratuito per gli allievi dell’Accademia, per gli under 18 e per gli associati.