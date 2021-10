Verso il fatidico “Sì” a bordo di un bus d’epoca: matrimonio vintage a Savona

Savona. Non è certo passato inosservato il bus d’epoca, precisamente un piccolo 314 Menarini arancione firmato Acts, che questa mattina ha accompagnato, per il fatidico “Sì”, una giovane sposa in comune a Savona.

Alla guida del mezzo classe 1976, il cognato della sposa. A bordo del bus adornato di fiocchi bianchi e rosa e la scritta “Oggi sposi”, sono saliti poi i neosposi Carolina e Gabriele che, sotto lo sguardo sorpreso di tanti curiosi, hanno sfilato per le vie di Savona.

A permettere di utilizzare per questo giorno speciale una delle macchine d’epoca di punta è l’associazione StoricBus – Museo dell’Autobus Italiano.