Verso il ballottaggio: lunedì 11 ottobre IVG mette a confronto le squadre di Russo e Schirru con le vostre domande

Savona. Ormai a contendersi la poltrona di primo cittadino di Savona sono rimasti solo in due: Marco Russo per il centrosinistra, Angelo Schirru per il centrodestra. E le schermaglie tra i due antagonisti sono già iniziate: Russo ha rivendicato il vantaggio accusando i rivali di “non avere idee”, Schirru ha iniziato a muovere le sue pedine “blindando” Piero Santi (e le sue 1296 preferenze da record) come vicesindaco.

Inevitabile, d’altronde, visto che siamo al rush finale. E IVG ha deciso di metterli a confronto, ancora una volta, come già avvenuto al primo turno (qui lo streaming): accadrà lunedì 11 ottobre 2021 alle ore 21, sempre in diretta sul nostro sito e sulla pagina Facebook di IVG. Un appuntamento che però, rispetto al precedente, riserverà alcune sorprese, a cominciare dalla formula scelta.

Durante la campagna elettorale, infatti, a confronto sono sempre stati messi i cinque candidati sindaco, sia dalle testate giornalistiche che dalle associazioni. Per fornirvi qualche informazione diversa, per darvi elementi di valutazione “nuovi” abbiamo allora deciso di non puntare sul dibattito “canonico” tra i candidati. Basta con i tempi contingentati, basta con i discorsi sui “massimi sistemi”: la serata si concentrerà sulla fase operativa delle prossime giunte comunali, mettendo alla prova le competenze delle rispettive squadre di governo e le intenzioni concrete per i famosi “primi 100 giorni” alla guida della città.

Per questo, il confronto non riguarderà soltanto Russo e Schirru, ma anche i loro alleati: entrambi potranno scegliere cinque persone (i potenziali assessori delle rispettive giunte, oppure le persone di fiducia, o ancora le “figure chiave” a livello operativo) con le quali affrontare le domande della redazione e dei cittadini. I nomi verranno annunciati dai candidati nei prossimi giorni, e probabilmente contribuiranno a dare indicazioni sui possibili assessori.

La formula, come detto, subirà variazioni. Innanzitutto la serata avrà un format “ibrido”, più simile a quello del talk show televisivo, nel quale accanto a temi importanti e complessi verranno poste domande che riguarderanno i passi concreti che le due giunte vorranno intraprendere subito dopo l’elezione su determinati argomenti. E in qualche caso i quesiti punteranno a “testare” le reali competenze delle due squadre, chiedendo loro di dare la risposta “corretta” su procedure, numeri o passaggi tecnici.

Ma soprattutto cambieranno gli “intervistatori”: alcune volte a spingere il dibattito sarà la redazione, certo, ma l’obiettivo è far sì che sia la città stessa a porre le proprie domande, a presentare le proprie istanze alle due possibili squadre di governo. Per questo inviteremo a porre la loro domanda rappresentanti del territorio, del mondo economico, dell’associazionismo. Oltre, ovviamente, a favorire l’interazione con il pubblico da casa (i dettagli ve li spiegheremo nei prossimi giorni).

Il tutto concorrerà a definire un “risultato finale” che, giocosamente, tenterà di simulare l’esito del ballottaggio: ruolo chiave in questo senso avranno le risposte, con il pubblico che sui “grandi temi” potrà votare in tempo reale le proposte preferite.