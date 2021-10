Veloce, salvezza tranquilla? Possibile a una condizione secondo Vallerga

L’inizio di campionato della Veloce non è stato dei migliori. Sono stati appena due i punti raccolti. Domenica scorsa, il Camporosso ha rimontato il doppio vantaggio granata. Nel recupero di mercoledì, la squadra ha perso 3 a 0 col Serra Riccò giocando più di un tempo con l’uomo in più.

La domanda sorge spontanea: la Veloce ha nelle corde la possibilità di disputare un campionato tranquillo o deve prepararsi mentalmente a una stagione di sofferenza? “Quando non siamo al completo facciamo fatica – commenta Daniele Vallerga – e ci siamo tutti, possiamo giocarcela in ogni partita. Senza elementi importanti dal punto di vista carismatico e tecnico andiamo in difficoltà”.

Sulla partita, Vallerga sottolinea come la squadra abbia dovuto far fronte a defezioni di rilievo: “Ci mancavano elementi fondamentali come Di Leo e Sofia. Il Serra Riccò è una squadra molto forte ed organizzata. Hanno meritato la vittoria”.