Loano. Tutto è pronto per il primo fine settimana di regate del quarto Campionato invernale di Marina di Loano organizzato dal Circolo Nautico Loano in collaborazione con il Cnam di Alassio, il Circolo Nautico del Finale e il supporto di Marina di Loano e dello Yacht Club Marina di Loano.

Sono ben 47 le imbarcazioni iscritte, record per la manifestazione, suddivise in tre raggruppamenti: otto regateranno nella divisione IRC/ORC, diciannove in quella Libera senza spinnaker e venti in divisione Libera con spinnaker.

Il Campionato si svolgerà in otto fine settimana con una o più prove da disputare ogni giornata per un massimo di 26 regate in totale. Potranno essere organizzate regate a bastone e/o di navigazione costiera in relazione alle condizioni meteorologiche.

Questo il programma completo del Campionato:

1a manche – 2021: 9-10 ottobre; 23-24 ottobre; 13-14 novembre; 27-28 novembre

2a manche – 2022: 15-16 gennaio; 29-30 gennaio; 12-13 febbraio; 26-27 febbraio.

Le regate si svolgeranno secondo le disposizioni in materia di contrasto e contenimento di diffusione del COVID 19 emanate dalla Federazione Italiana Vela. Marina di Loano mette a disposizione l’ospitalità per le imbarcazioni provenienti da altri porti regolarmente iscritte al Campionato Invernale, che garantiranno la partecipazione alle regate in almeno sei fine settimana del programma dal 9 ottobre 2021 e fino al 27 febbraio 2022.

La Marina di Loano

La Marina di Loano si trova in Liguria, nel cuore della Riviera di Ponente. Può ospitare quasi 1.000 imbarcazioni permettendo di effettuare tutte le operazioni di manutenzione e riparazione direttamente all’interno della Marina, in un bacino facilmente accessibile e protetto da un’imponente diga foranea che lo rende sicuro in tutte le stagioni con ogni condizione meteomarina; a terra offre un mondo di opportunità inaspettate, con ristoranti, locali e una spiaggia di 16.000 mq per soddisfare tutte le esigenze di diportisti e turisti.