Varazze: la parola a Maurizio Damonte: “Il nuovo mister? Ci siamo quasi”

Varazze. Maurizio Damonte, dopo l’esonero di Gianni Berogno, è stato nominato come nuovo allenatore ‘ad interim’ del Varazze.

Damonte, ex giocatore della Sampdoria, uomo ‘a tutto campo’ in casa nerazzurra, società nella quale ha lavorato come allenatore e come dirigente, ha accettato di prendere le redini della prima squadra, nel difficile match interno con il Ventimiglia.

“Quando viene sollevato un allenatore dal proprio incarico, la sconfitta è di tutti, in primis della società – esordisce Damonte – purtroppo il mister uscente non riuscito, anche per colpe non sue, a sfruttare l’opportunità di incidere, come ci aspettavamo, nella crescita della squadra”.

“Non hai pensato ad essere il tecnico per il proseguo della stagione?”.

“No, abbiamo già individuato il nome del nuovo mister, con il quale siamo ai dettagli finali – commenta Damonte – a breve giro di posta comunicheremo la sua identità”.