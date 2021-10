Varazze, ecco chi farà parte del “Parlamentino” di viale Nazioni Unite

Varazze. Essere Varazze con Luigi Pierfederici che ha raccolto 4.098 voti con la percentuale del 64,29 ha vinto nettamente su Varazze Domani, la lista di Antonio Ghigliazza.

Ieri le dichiarazione del nuovo sindaco eletto dai cittadini Luigi Pierfederici, che ha ringraziato chi ha scelto di dargli fiducia e soprattutto “la sua grande squadra che ha lavorato bene e tanto”. Parlando di numeri ha poi riferito che sono stati soddisfacenti per tutti i candidati”.

La vittoria è arrivata in ogni seggio, così come accaduto le scorse elezioni, ma quali sono state le preferenze e chi passerà in consiglio comunale? In testa Filippo Piacentini con 468 voti, seguito da Laura Manna che ne ha raccolti 397, Claudia Callandrone 394, Maria Angela Calcagno 389, Marilena Ratto 388, Andrea Gandolfo 338, Ambrogio Giusto 332, Cesare Putignano 314, Vania Cerruti 264, Daniele De Felice 239, Michela Biggi 191. In minoranza Antonio Ghigliazza, il candidato della lista Varazze Domani, con 2276 voti, Paola Busso 408, Bartolomeo Fazio 268, Giacomo Robello 241, Gianantonio Cerruti 198.