Varazze, continuano le ricerche del polacco scomparso: da questa mattina coinvolti i Vigili del Fuoco

Varazze. Continua il mistero sulla scomparsa del polacco che, ai primi di ottobre, ha fatto perdere le proprie tracce. Da questa mattina sono impiegati anche i vigili del fuoco: il distaccamento di Varazze e unità dalla centrale di Savona per setacciare le zone intorno a Puntabella, tra Varazze e Cogoleto, dove la Polizia ha rinvenuto il furgone dell’uomo al cui interno è stato trovato il cellulare.

Nei giorni scorsi sono arrivati a Varazze i familiari di Grzegorz Karol Jeziorek: i fratelli ed un amico, ma, al momento del 39enne di origine polacca nessuna traccia. La denuncia di scomparsa il 5 ottobre: è questo, infatti, il giorno in cui è stato visto per l’ultima volta, ai Piani d’Invrea, dove ha lasciato il suo mezzo. La sera prima, l’ultima telefonata che l’autotrasportatore ha fatto alla moglie. In questi giorni perlustrati soprattutto i boschi e i monti di Varazze e zone limitrofe.

Del caso si occupa la squadra mobile della Questura di Savona, la stessa che, allertata dal console polacco e dai familiari, aveva rinvenuto il furgone dell’uomo posteggiato a Puntabella, sullo spiazzo a picco sul mare, che unisce Varazze a Cogoleto.

Anche i Vigili di Varazze sono stati coinvolti nelle ricerche e hanno visionato le riprese delle telecamere installate su Lungomare Europa, la passeggiata sottostante. Ricerche effettuate anche via mare. Ma nessuna traccia. Ora si continuano a setacciare i boschi e le zone interne, da oggi anche grazie all’aiuto dei Vigili del Fuoco. Le associazioni di camminatori, di trekking, di ciclisti sono state raggiunte da questa segnalazione di scomparsa con foto dell’uomo in modo che, se dovessero incontrarlo, abbiano i riferimenti da avvisare.

Il polacco si trovava qui per lavoro. Secondo quanto accertato, nell’ultimo avvistamento del 5 ottobre, indossava una maglietta a maniche corte e pantaloni corti di colore grigio. Grzegorz Karol Jeziorek non ha un mezzo di trasporto e dovrebbe muoversi a piedi. A casa lo aspettano la moglie e i due figli.

Chiunque dovesse avvistare lo scomparso può contattare i seguenti numeri: l’avvocato Carlotta Cerquetti al numero 392.0101237 o Barbara Policht, parente della famiglia residente in Italia, al numero 328.3850429.