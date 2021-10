Vado Ligure. Mercoledì allo stadio Chittolina è andato in scena il match che ha visto contrapporsi Vado e Caronnese, due formazioni (ovviamente prima di sfidarsi) appaiate a 2 punti e vogliose di imporsi per allontanare la zona calda della classifica. Dopo la doppia affermazione in Coppa mancava soltanto la vittoria in campionato alla rinnovata squadra allenata da mister Solari, tecnico apparentemente riuscito a trovare la formula giusta per mettere i propri giocatori nelle condizioni di rendere al meglio. Alla fine la partita si è conclusa con il risultato di 2-1, un epilogo che ha premiato il cinismo di un Vado capace ancora una volta di dimostrarsi convincente.

Al termine del match non poteva dunque mancare il commento dell’allenatore rossoblù e di Alessio De Bode, esperto punto di riferimento della retroguardia del proprio undici il quale ha esordito dichiarando: “Come gruppo penso che siamo da primi posti, ci vogliamo bene a vicenda e abbiamo molte personalità una diversa dall’altra. Lo Bosco per esempio è un leader indiscusso, mentre Capra lo reputo come un fratello.” In seguito da parte dell’intervistato è poi arrivata una riflessione sullo sforzo operato dalla società per permettere ad ogni interprete di rendere al meglio, altro fattore che ha permesso di creare da subito un’importante compattezza.

Infine ha preso la parola mister Solari il quale, in maniera pragmatica, ha chiosato: “Testa bassa e pedalare, abbiamo vinto soltanto una partita, ancora non abbiamo fatto nulla. Non mi piace parlare di altro se non della nostra prossima sfida, rischio di innervosirmi altrimenti.” Da parte del tecnico non è poi mancata nemmeno un’analisi sugli aspetti da migliorare, questo per un Vado sempre più sfrontato e competitivo.

È terminata in questa maniera la conferenza stampa post partita intrattenuta da Luca Tarabotto, Alessio De Bode e Matteo Solari, allenatore determinato che sicuramente cercherà di dare continuità all’affermazione ottenuta tentando di proseguire la striscia positiva domenica pomeriggio contro il Saluzzo.