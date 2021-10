Vado, a Casale si abbatte la legge di Lo Bosco: 1-1 in inferiorità numerica per i rossoblù

Casale Monferrato. Un pareggio dal valore inestimabile. È facilmente definibile in questa maniera il risultato ottenuto dal Vado in occasione della giornata odierna, una sfida che ha suggellato quanto di buono mostrato nelle prime uscite stagionali dagli uomini di Solari. Oggi sono stati ben otto gli anticipi di una giornata davvero divertente, un turno che ha potuto confermare come quest’anno nessun risultato possa essere dato per scontato.

In casa del lanciato Casale non ha infatti perso la propria identità il deciso Vado di mister Solari, squadra che ha confermato le ottime sensazioni delle scorse uscite strappando un ottimo punto in inferiorità numerica. A rimediare all’espulsione di Casazza ci ha pensato la splendida rete di Loreto Lo Bosco, capitano inesauribile rivelatosi ancora una volta come un vero e proprio asso nella manica. Le parate di Cirillo e l’ottima fase difensiva hanno poi fatto il resto, questo per un 1-1 che ha divertito ed appassionato i numerosi tifosi presenti sugli spalti.

Di seguito ecco le formazioni con cui sono scese in campo le due squadre:

Il Casale guidato da mister Sesia si è presentato con Dadone, Gilli, Gianola, Silvestri, Vicini, Rossini, Martin, Continella, Forte, Ricciardo e Candido. A disposizione vi erano Paloschi, Juricic, Brevi, Mbaye, Guarino, Casella, Leveque, Palermo e Giacchino.

Gli ospiti allenati da Matteo Solari schierati a specchio hanno invece risposto con Cirillo, Gandolfo, De Bode, Pantano, Casazza, Cattaneo, Costantini, Papi, Aperi, Lo Bosco e Capra. In panchina si sono accomodati Colantonio, Nicoletti, Magonara, Favara, Cossu, Giuffrida, L. Di Salvatore, Carrer e G. Di Salvatore.

Il prossimo impegno vedrà adesso il Vado impegnato mercoledì tra le mura amiche del Chittolina contro la Caronnese, questo per un match che si prospetta come davvero spettacolare.