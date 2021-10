Vaccino Covid, Liguria ancora sotto la media nazionale: il 73,6% ha completato il ciclo

Liguria. La Liguria è ancora sotto la media nazionale per quanto riguarda la popolazione vaccinata contro il Covid. È quanto rileva la fondazione Gimbe nel monitoraggio settimanale sulla situazione della pandemia in Italia. Nella nostra regione (dati aggiornati al mattino del 20 ottobre) è stato immunizzato il 73,6% della popolazione contro il 74,3% italiano, mentre ha ricevuto almeno una dose di vaccino il 77,6% contro il 78,1% a livello nazionale.

Anche per quanto riguarda la terza dose la Liguria è indietro rispetto alla media del Paese: la copertura riguarda il 6,3% della popolazione totale mentre a livello nazionale l’ha ricevuta il 9,3% delle persone.

Il green pass obbligatorio non ha dato nuova propulsione alla campagna vaccinale ma piuttosto ai tamponi rapidi. La fondazione Gimbe rileva lo stesso fenomeno a livello nazionale: “Il numero dei tamponi antigenici rapidi ha registrato una netta impennata, aumentando del 78,5% in una settimana – si legge nel rapporto -. La media mobile a 7 giorni dei nuovi vaccinati rimane, invece, sostanzialmente stabile: da 57.275 del 13 ottobre a 58.201 del 19 ottobre”.

Tuttavia, avvertono gli esperti, “nell’interpretare gli effetti del green pass su tamponi e nuovi vaccinati bisogna tenere conto che ogni persona non vaccinata può arrivare a sottoporsi sino a tre tamponi a settimana, mentre per aumentare la copertura vaccinale è sufficiente che il numero dei nuovi vaccinati non tenda allo zero“.

La Liguria è comunque una delle regioni con la più alta crescita di nuovi vaccinati rispetto alla popolazione: 5.241 ogni 100mila abitanti nell’ultima settimana, al settimo posto in una classifica che va dai 6.437 della Provincia autonoma di Trento ai 3.516 del Molise.

Per quanto riguarda i nuovi contagi si registra una lieve risalita, con un aumento del 3,3% dei nuovi casi rispetto al periodo precedente. Nel complesso in Italia si continua a registrare una diminuzione dei contagi (-1,9%) e la nostra è una delle sette regioni che mostrano una tendenza opposta a quella nazionale, seppure con la percentuale più bassa. Ben diverse le situazioni di Friuli-Venezia Giulia (26,7%) e Piemonte (11,6%).

La situazione negli ospedali risulta ampiamente sotto controllo: in Liguria 3% di posti letto in area medica occupati da pazienti Covid e 5% in terapia intensiva. Nessuna regione supera le soglie critiche per l’uscita dalla zona bianca. Un dato significativo se si pensa che esattamente un anno fa su Genova24 raccontavamo dei pronto soccorso al collasso durante la seconda ondata della pandemia.