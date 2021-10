Vaccino Covid, in Liguria terza dose al 6.7% dei soggetti immunocompromessi: dato sopra la media nazionale

Liguria. Sono 570 le dosi addizionali di vaccino anti Covid-19 somministrate in Liguria, pari al 6,7% dei soggetti immunocompromessi. Si tratta di un dato sopra la media nazionale del 6,6% diffusa da Gimbe che segnalava, in base ai dati del ministero della Salute, un dato pari allo 0,4%. A comunicarlo è la Regione in una nota.

In Liguria, in base alla circolare del ministero della Salute (n. 41416, del 14/09/2021, relativa alle “Indicazioni preliminari sulla somministrazione di dosi addizionali e di dosi booster nell’ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19”), Alisa ha individuato nella platea dei soggetti destinatari della dose addizionale le persone registrate dall’anagrafe vaccinale con condizione patologica riconducibile ad immunocompromissione.

Si tratta di 8.503 soggetti, che hanno precedentemente aderito alla vaccinazione del ciclo primario e che sono stati reinvitati alla vaccinazione tramite quest’ultima campagna informativa.