Vaccino, Costa: “Estensione platea terza dose tra 2021 e 2022. Entro fine anno possibili capienze al 100%”

Italia. Possibile estensione della terza dose tra la fine dell’anno in corso (2021) e l’anno prossimo (2022), ma anche ipotesi di capienza al 100% per i settori ancora “fermi” entro fine anno. Sono queste le due principali novità (per ora sempre nel campo delle ipotesi) prospettate dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa, in collegamento quest’oggi su Sky TG24.

In primis, il punto sulla terza dose: “Oggi le indicazioni che abbiamo sono di procedere con la terza dose sui fragili e gli ultrasessantenni, – ha spiegato, – ma è ragionevole pensare che ci sarà un’estensione. Le indicazioni ci dicono che è plausibile pensare che si andrà verso la terza dose diffusa e lo faremo gradualmente”.

“Mi pare che anche sulla terza dose ci sia una risposta positiva da parte dei cittadini, dobbiamo continuare affidandoci al loro senso di responsabilità. Ci hanno fatto raggiungere numeri straordinari che ci consentono di proseguire nel percorso di ritorno alla normalità“, ha aggiunto

Quindi, il capitolo relativo al possibile allargamento delle capienze: “Credo che sia ragionevole guardare a fine anno come limite temporale in cui si può arrivare al 100% delle capienze che ancora non sono arrivate a questa percentuale. Nel nostro Paese abbiamo riaperto sostanzialmente tutto, abbiamo solo un limite sulle capienze in alcuni settori”.