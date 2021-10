Vaccarezza a Pontinvrea e Stella: “Interventi strutturali per messa in sicurezza e viabilità”

Nuovi sopralluoghi nell’entroterra della provincia di Savona da parte del consigliere regionale Angelo Vaccarezza, con al centro i danni provocati dal maltempo di inizio ottobre e gli interventi strutturali da mettere in campo sul territorio sul fronte della messa in sicurezza e della stessa viabilità.

A Pontinvrea, insieme al sindaco Matteo Camiciottoli e al presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri: “La priorità è quella di controllare i danni provocati dalla piena dell’Erro di inizio ottobre che ha messo a rischio l’incolumità di decine di persone. Solo la grande tempestività degli interventi e la buona sorte hanno fatto in modo che non vi fossero vittime” afferma.

“Il Comune è intervenuto come ha potuto utilizzando le somme urgenze a disposizione, ma questo non è sufficiente. Vanno fatti interventi strutturali per ridare una serena quotidianità alla comunità”.

In seguito tappa a Stella: “Qui, insieme al presidente della Provincia abbiamo incontrato, nel palazzo comunale il neo sindaco Andrea Castellini. L’occasione e’ stata utile per approfondire le possibili soluzioni alle criticità più evidenti che si registrano sul territorio stellese, dal passaggio costante dei tir a quelle strutturali di alcune tratte viarie”.

“Abbiamo ipotizzato alcune forme di collaborazione tra gli Enti quali l’Accordo di Programma e la partecipazione a bandi di finanziamento specifici per la progettazione e successiva realizzazione delle opere infrastrutturali” conclude Vaccarezza.