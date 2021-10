Università Genova, studenti di Medicina in piazza, Garibaldi (PD) “Chiederemo l’immediata riattivazione dei tirocini in corsia”

Liguria. “Dall’inizio della pandemia, cioè due anni fa, Università e Regione non hanno fatto nulla per riportare gli studenti degli ultimi tre anni di medicina in corsia per svolgere i tirocini in presenza. E mentre la maggior parte delle facoltà italiane si sono organizzate, l’Università di Genova è ancora ferma. In più si sta verificando un altro problema: l’organizzazione sanitaria di questa regione ha portato a una carenza di medici di Medicina del lavoro che devono fare le visite abilitanti per l’accesso in corsia degli studenti. Un ritardo su ritardo, che suona come una beffa”.

Così il capogruppo del Partito Democratico Articolo Uno Luca Garibaldi, che ha manifestato al fianco degli studenti di medicina che questa mattina si sono raccolti in piazza De Ferrari per chiedere di rientrare a fare i tirocini in corsia e per una migliore organizzazione delle lezioni.

Per sostenere la richiesta degli studenti: “Faremo immediatamente un’interrogazione per chiedere quale iniziative si vogliono intraprendere per la ripresa dei tirocini in corsia e solleciteremo la convocazione della commissione sanità per discutere con l’Università di Genova, Alisa e i rappresentanti degli studenti la situazione del loro percorso formativo: perché oltre a essere formati adeguatamente, studiare e apprendere competenze, devono essere messi nella condizione poterle applicare sul campo, per poter svolgere la loro attività così preziosa”.