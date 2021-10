Un’Ati si aggiudica l’appalto della scuola Ollandini di Alassio: “Sarà costruita con innovativi materiali ecosostenibili”

Alassio. E’ stato firmato ieri, poco dopo le 15, il contratto di appalto dei lavori per la realizzazione del nuovo plesso scolastico di via Gastaldi, ad Alassio.

“Una firma attesa, – il commento unanime dell’Amministrazione Melgrati Ter, – destinata a mutare profondamente il volto della vita sociale alassina ma anche di uno dei principali accessi alla città”.

Ha vinto la gara e si è quindi aggiudicata l’appalto l’ATI Campigli Srl – O.L.V. Srl – Editel SpA, con mandataria la Campigli Srl di Empoli, azienda leader del mercato edile con quasi un secolo di storia alle spalle e le più importanti certificazioni nell’ambito dell’edilizia in legno.

“La struttura infatti sarà costruita con innovativi materiali ecosostenibili, – spiega Rocco Invernizzi, assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Alassio, – e sarà edificio a zero emissioni. Per questo, quella che avverrà venerdì 29 ottobre sull’area del cantiere di via Gastaldi, più che una posa della prima pietra, sarà la posa del primo pannello e sarà nel pieno rispetto del cronoprogramma annunciato dai banchi del Consiglio Comunale ”

“Ci stiamo preparando, – aggiunge Fabio Macheda, assessore all’Edilizia Scolastica, – ad una giornata che tutta la collettività e la popolazione scolastica attendono da tempo. Coinvolgeremo anche quelle classi che andranno presto a vivere la nuova struttura. Saranno le prime delle scuole medie Ollandini che venerdì firmeranno uno speciale pannello attorno al quale l’edificio sarà costruito. Sarà una grande festa per tutti”.