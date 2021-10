Un mese di appuntamenti per la lotta al tumore al seno: al via l’evento “Vado in Rosa”

Vado Ligure. “La lotta al tumore al seno non coinvolge solo le donne, ma anche ogni famiglia in cui una donna, madre, sorella o figlia che sia, possa essere informata e protetta”.

Questo è il pensiero che dà vita a “Vado in Rosa”, l’originale e coloratissimo format che il Comune di Vado Ligure, in collaborazione con l’Associazione Sferruzziamo e le sue instancabili e creative associate e simpatizzanti, comprese le ospiti delle RSA, ha voluto realizzare proprio nel mese della prevenzione del tumore al seno.

Verrà ufficialmente inaugurato quest’oggi, martedì 19 ottobre (QUI il programma completo dell’evento), con l’accensione di installazioni luminose che vestiranno di rosa i punti cardine della città, “provocando un’emozione potente, colorata e femminile che non potrà passare inosservata”.

Saranno quattro settimane di appuntamenti, per tutti i gusti e tutte le età, con seminari, show-cooking, interviste e persino un concerto rock tutto al femminile.

“Si parlerà di alimentazione, – hanno spiegato gli organizzatori, – perché la prevenzione si integri sempre di più nella routine quotidiana della nostra tavola, ma anche di molte altre attività e abitudini che possono rivelarsi terapeutiche e fondamentali per prevenire o combattere la malattia. Tra queste anche la tradizionale arte del lavoro a maglia e dell’uncinetto, oggi rivisitato come strumento di aggregazione sociale ed espressione collettiva e ribattezzato dalle nuove generazioni come art knitting o yarn bombing, ovvero l’arte di (RI)vestire di bellezza e colore il grigiore delle città con decorazioni artigianali in filo, spesso vere e proprie opere d’arte e di pazienza”.

“E’ un filo rosa che ci unisce, – hanno dichiarato le operatrici che in questi ultimi mesi hanno instancabilmente sferruzzato migliaia di meravigliose creazioni con cui verrà decorata la città. – Ci saranno fiori, scritte, installazioni, anche di dimensioni inaspettate, che impreziosiranno la città, ribandendo e ricordando, con delicatezza ed allegria, quanto sia fondamentale promuovere sempre e in ogni modo sia la ricerca sia l’educazione alla prevenzione contro quella terribile patologia che colpisce ogni anno ancora troppe donne”.

“Grande attesa quindi per la luminosa inaugurazione prevista oggi, 19 ottobre, che verrà anticipata alle 11 dalla conferenza stampa del sindaco in diretta Facebook da Villa Groppallo, location per eccellenza degli allestimenti decorativi e che culminerà alle 18 con la spettacolare accensione in rosa del Palazzo Comunale, della Villa stessa e della centralissima fontana di Piazza Cavour”, hanno concluso.