“Trieste chiama, Albenga risponde”: manifestazione “no Green Pass” in piazza del Popolo

Albenga. Non solo Genova e Savona, e le principali piazze italiane. Anche ad Albenga, quest’oggi, i “No Green Pass” scenderanno in piazza, in modo pacifico, per protestare contro il provvedimento.

L’appuntamento è per questo pomeriggio, 30 ottobre, a partire dalle 15, nella centralissima piazza del Popolo per la manifestazione denominata “Trieste chiama, Albenga risponde”.

“Sarebbe bello essere in tanti e riempire la piazza, – hanno dichiarato gli organizzatori dell’iniziativa. – Siamo numerosi: ci fossimo tutti o quasi sarebbe un bellissimo messaggio per Albenga, ma soprattutto per noi. Sentirci uniti nei fatti e non solo nelle parole, sul nostro territorio e non dispersi nelle piazze d’Italia, sarebbe una bella vittoria per un paesino chiuso come Albenga”.