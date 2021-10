Trenitalia: due nuovi Frecciargento tra Genova, Firenze e Roma

Liguria. Trenitalia ha comunicato oggi a Regione Liguria che da lunedì 18 ottobre due nuovi Frecciargento accorceranno le distanze da Genova a Firenze e Roma.

La nuova coppia di collegamenti partirà da Genova Piazza Principe alle 7.40 con arrivo a Roma Termini alle 12.10 e fermate intermedie a Genova Brignole (7:48), Rapallo (8:15), La Spezia (8:55), Pisa ( 9:50) e Firenze Campo Marte (10:46). La Freccia di ritorno partirà dalla capitale alle ore 16.50 per arrivare nel capoluogo genovese alle 21.10 (Brignole) e alle 21.17 (Piazza Principe) e fermate a Firenze Campo Marte (18:15), Pisa (19:14), La Spezia (19:58) e Rapallo (20:32).

“Un’ottima notizia, in particolare in questo momento in cui la ripartenza del Paese e della nostra regione corre veloce grazie alla campagna vaccinale – commenta il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti – Una ripartenza che necessita proprio di collegamenti per assumere ancora più slancio”.

“Una notizia che mi soddisfa e un ottimo segnale per il potenziamento dei collegamenti tra la Liguria e la capitale. Ringrazio Trenitalia che grazie a questa nuova coppia di FrecciaArgento insieme ai Frecciabianca porta a 16 le corse tra Genova e Roma”, afferma l’assessore ai trasporti Gianni Berrino.