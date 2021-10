Trasporto pubblico nel segno green, 17mln per le aziende liguri come “singole stazioni appaltanti”

Liguria. Il consigliere regionale Davide Natale (Pd-Articolo Uno) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta da tutto il gruppo, in cui ha chiesto se la Regione si propone come Stazione Unica Appaltante per l’acquisto di bus elettrici o alimentati a idrogeno.

Il consigliere ha ricordato che il PNRR prevede fondi per l’acquisto di bus ecologici e che la Liguria percepirà 17,344 milioni di euro. Con eventuali risparmi, dovuti a ribassi di gara – ha detto – si possono implementare gli investimenti e con una gara unica ci potrebbero essere maggiori risparmi.

L’assessore ai trasporti Gianni Berrino ha spiegato che la Regione ha a disposizione 17 milioni erogati al ministero delle Infrastrutture e che queste risorse saranno ripartite fra le aziende di trasporto che svolgono il ruolo di stazioni appaltanti e, dunque, non ci sarà una stazione appaltante unica.

Dunque, l’ente regionale non sarà organo di riferimento, ma appunto le singole aziende del trasporto pubblico locale che operano nelle quattro province ligure, per il savonese TPL Linea che ha già avanzato progettualità sulla mobilità sostenibile, a livello di parco mezzi e bando ad hoc sulle infrastrutturazioni.