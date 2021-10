Tragedia a Finale Ligure: uomo muore in spiaggia

Finale Ligure. Tragedia questa mattina in spiaggia a Finale Ligure dove un uomo è deceduto mentre stava nuotando poco lontano dalla riva.

Sul posto per prestare i primi soccorsi sono subito intervenuti i militi della Croce Bianca e l’automedica Sierra 4. Per l’uomo, un 87enne torinese in vacanza nel finalese, purtroppo non c’è stato nulla da fare.

L’episodio si è verificato nella spiaggia libera “dei neri”, situata nel centro della città. A dare l’allarme sono stati alcuni bagnini al lavoro negli stabilimenti balneari confinanti con il lido in cui è avvenuta la tragedia.

La causa del decesso non è stata ancora resa nota, ma a provocare la morte dell’uomo potrebbe essere stato un malore fatale.