TPL Linea nel segno digitale per agevolare utenti, studenti e viaggiatori

Savona. Acquista il tuo abbonamento online: addio code allo sportello e utilizza l’autobus senza pensieri! TPL Linea prosegue nel processo di digitalizzazione sulle procedure e modalità per l’acquisto di abbonamenti e titoli di viaggio.

L’utenza, infatti, non solo quella studentesca e giovanile, è ormai a suo agio con le piattaforme web e con TPL Linea è facile mettersi in regola con il servizio di trasporto pubblico locale grazie all’App “MyCicero”.

Ecco così una nuova iniziativa per venire incontro alle esigenze dei viaggiatori, con la possibilità di acquistare comodamente dal proprio cellulare gli abbonamenti annuali e gli abbonamenti agevolati per gli studenti tramite l’applicazione MyCicero.

Un nuovo servizio che va ad ampliare e integrare l’acquisto on line già in essere dei titoli di viaggio di corsa semplice, degli abbonamenti settimanali e mensili.

L’acquisto di abbonamenti annuali tramite l’App MyCicero è già operativo. Una opportunità che si prospetta per tutta l’utenza con l’orario invernale in vigore dal 15 settembre, oltre che per gli studenti che possono usufruire di un abbonamento ad hoc per l’anno scolastico in corso (dal 15 settembre al 15 giugno – abbonamento studenti zona rosa/blu/arancione/verde da 220 euro; abbonamento studenti zona viola/marrone/azzurra da 270 euro; abbonamento studenti zona gialla da 315 euro.

Ora l’azienda di trasporto savonese è in grado di offrire sia nuove formule tariffarie quanto un ampliamento della formula digitale per acquistare tutti i possibili abbonamenti e titoli di viaggio.

“Un’altra iniziativa nel segno dell’innovazione e della modernizzazione: flessibilità, ampliamento dell’offerta tariffaria e facilitazioni diversificate rivolte all’utenza restano obiettivi primari per TPL Linea: siamo sicuri che riscontrerà successo e apprezzamento sia da parte degli studenti quanto dei nostri consueti viaggiatori” affermano il presidente di TPL Linea Simona Sacone e il direttore generale Giovanni Ferrari Barusso.

“E’ il percorso che riteniamo giusto anche per agevolare e fidelizzare la clientela del trasporto pubblico locale nella nostra provincia: la piattaforma online è davvero semplice e diretta, quindi invitiamo tutti a scaricarla e usarla per essere in regola per ogni tipo di collegamento o corsa sulle diverse linee del savonese” concludono i vertici di TPL Linea.