TPL Linea: bando per il servizio pneumatici del parco mezzi

Savona. Affidamento della fornitura e manutenzione in modalità full service dei pneumatici nuovi e ricostruiti per 36 mesi in dotazione al parco mezzi di TPL Linea: ecco il nuovo bando di gara pubblicato dall’azienda di trasporto savonese.

La gara d’appalto è a procedura aperta con le modalità di cui all’art.60 del D. Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016, con esclusione di offerte in aumento.

L’importo a base di gara è pari a euro 615.000 euro (+Iva).

Il bando di gara integrale, con relativo disciplinare e allegati sono disponibili consultando il sito aziendale al seguente link.

Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 23:59 del 12 dicembre 2021 e sarà valutata l’offerta economica più vantaggiosa.

Il bando è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale Europea in data 19/10/2021.

“Si tratta di una nuova gara indetta da TPL Linea per migliorare ancora la sicurezza dei nostri autobus e assicurare un servizio essenziale per il nostro parco mezzi” affermano la presidente di TPL Linea Simona Sacone e il direttore generale Giovanni Ferrari Barusso.

“Il bando rientra nel piano aziendale di potenziamento e ottimizzazione del settore forniture e manutenzioni degli autobus in servizio sulle linee del savonese”.

“Dunque non solo le procedure in atto per il complessivo rinnovo del parco mezzi… Ricordiamo che abbiamo ridotto il numero dei fermi macchina ed è diminuita la durata dei fermi per guasto, passando da 75 giorni di media a circa 40 giorni. TPL Linea continuerà ad investire in manutenzione: in piena emergenza pandemia, nel 2020, si è arrivati ad un investimento di 1,9 milioni di euro” concludono i vertici dell’azienda di trasporto savonese.