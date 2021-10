TPL Linea: 5 nuovi autobus in arrivo per l’utenza

Savona. Alla ditta Iveco Spa di Torino è stata assegnata la gara europea per la fornitura di cinque nuovi automezzi che si sommano ai 17 già immessi nell’ultimo biennio da TPL Linea, che prosegue nel suo percorso di rinnovo e modernizzazione del parco mezzi.

TPL Linea ha portato avanti un ampio e sostanziale restyling dei bus in circolazione grazie al decreto del Ministero dei Trasporti n. 223 del 29/05/2020, con il quale sono state stanziate risorse destinate a nuovi autobus utilizzati per i servizi di trasporto pubblico locale.

L’importo del bando europeo è stato di 680.000 euro: si tratta di autobus appartenenti alla “classe I”, marca Iveco Indcar, modello 70C18 MOBI (di cui al Regolamento UNECE n.107/2010, a due assi, a pianale ribassato, motore a ciclo diesel classe di emissioni Euro VI, di lunghezza compresa tra 6,80 m e 7,10 m, numero 2 porte, dotati di impianto di condizionamento integrale), da adibire al servizio pubblico di linea per l’area urbana con gli allestimenti previsti dal medesimo decreto ministeriale.

I cinque nuovi autobus saranno consegnati entro il mese di dicembre 2021.

TPL Linea ha anche applicato l’opzione prevista nei documenti di gara ed ha quindi ordinato un ulteriore veicolo identico, che verrà consegnato nei primi mesi del 2022 alle stesse condizioni economiche (ovvero 136mila euro per ogni nuovo mezzo della medesima categoria).

“Stiamo portando avanti con decisione la nostra mission aziendale, rafforzando tutto il nostro parco mezzi secondo canoni di ottimizzazione e modernizzazione per il servizio di trasporto pubblico locale nel nostro territorio” affermano il presidente di TPL Linea srl Simona Sacone e il direttore generale Giovanni Ferrari Barusso.

“Nuovi e moderni mezzi che saranno a breve in circolazione per la nostra utenza sulle linee del savonese: confort, maggiore sicurezza, minor impatto ambientale e sistema di videosorveglianza interno, tutti elementi chiave per offrire ai viaggiatori un servizio sempre migliore” concludono i vertici dell’azienda di trasporto savonese.

TPL Linea sta vagliando con la stessa ditta aggiudicatrice dell’appalto i cinque nuovi autobus che saranno consegnati entro l’anno. Un ultimo screening di carattere tecnico e operativo, secondo quanto indicato dal medesimo bando europeo.

Caratteristiche tecniche del nuovo mezzo: 41 posti complessivi tra seduti ed in piedi; rispetto normativa antinquinamento euro 6 step d; cambio automatico a 8 rapporti; sistema frenante esp + hill holder + abs + ebd + asr; rallentatore elettropneumatico telma; sospensioni pneumatiche; sistema Vedr (Video Event Data Recorder) per ricostruire incidenti; climatizzatore; videosorveglianza di bordo; conta passeggeri; telerilevamento satellitare; autoradio; pianale ribassato nella parte posteriore; pedana per l’accesso ai disabili su carrozzina.