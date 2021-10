Tovo 2021: la composizione del Consiglio comunale, le preferenze e la futura giunta

Tovo San Giacomo. Archiviata la vittoria elettorale alle consultazioni comunali, per il sindaco di Tovo San Giacomo Alessandro Oddo inizia il terzo mandato amministrativo da primo cittadino.

Gli eletti alle votazioni delle amministrative 2021, oltre al sindaco “ter” e alla candidata sconfitta Iole Aicardi, che siederanno in Consiglio comunale sono: Luigi Barlocco 135 voti; Diego Rubado 134 voti; Manuel Paradisi 76 voti; Luciano Cesio 74 voti; Elisa Raimondo 38 voti; Sabrina Tameo 36 voti e Federica Bosio 34 voti per la lista “Per un nuovo paese”, che si conferma maggioranza.

Quanto alla lista “Insieme per il cambiamento”, che guiderà la minoranza: Carletto Fantoni 64 voti e Pietro Aicardi 56 voti. In tutto, quindi, tre consiglieri di opposizione.

Per la futura giunta comunale il sindaco Oddo si è ancora riservato qualche giorno prima di sciogliere le riserve: “Ci in contremo con il gruppo e la lista, valutando al meglio incarichi e deleghe, non solo legati alle preferenze ottenute” ha detto.

Tuttavia, secondo quanto appreso, l’attuale giunta comunale dovrebbe essere riconfermata: Luigi Barlocco vice sindaco e assessore, così come Diego Rubado (i due più votati), nel segno della continuità come indicato dagli stessi elettori tovesi.

Quanto alla distribuzione delle deleghe, appunto, non si esclude invece qualche possibile modifica rispetto all’amministrazione uscente.