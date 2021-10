Toirano, Bianco attacca il Comune: “Un lavoro da 37mila euro affidato a una ditta legata ad un consigliere comunale”

Toirano. I fondi a disposizione del Comune di Toirano ed il modo in cui questi vengono utilizzati finiscono nel mirino del capogruppo della lista di minoranza “Non solo centro” Roberto Bianco.

“Il nostro paese è trascurato – afferma – I parchi gioco dei bambini hanno giostrine rotte ed obsolete e non ci sono posti nei quali i ragazzi possano trascorrere il loro tempo libero. Ho sollevato il problema in consiglio comunale e mi è stato risposto che ‘non ci sono soldi’. Però ci sono soldi per finanziare lo staff del sindaco (che ancora oggi non s’è ben capito a cosa serva) e ci sono addirittura 37 mila euro per la realizzazione di una ringhiera con cui mettere in sicurezza un tratto di strada in località Canepari”.

E proprio l’iter per l’attuazione di questo intervento ha mandato su tutte le furie Bianco: “E’ un lavoro utile ed è corretto realizzarlo – afferma ancora il consigliere di minoranza – Il problema è venuto fuori leggendo l’impegno di spesa redatto dal dirigente comunale: il lavoro è stato affidato ad una ditta facilmente riconducibile ad un consigliere comunale di maggioranza”.

“Non solo: il 30% della cifra è stato versato ancora prima di cominciare. Alla faccia di tutte quelle ditte che hanno sempre ricevuto il pagamento a lavoro fatto e non in anticipo. Il giorno dopo aver letto questo documento ho contattato alcuni fabbri locali, chiedendo un preventivo per lo stesso lavoro. Sono tutti di importo inferiore”.

“A questo punto mi chiedo come il Comune spenda i soldi dei cittadini. Affidando l’intervento ad un altro fabbro (e sul territorio cittadino ce ne sono davvero tanti) si sarebbe risparmiato e gli stessi fondi si sarebbero potuto utilizzare per l’acquisto di giochi per i nostri bimbi”.

“La delega ai lavori pubblici è in capo al sindaco. Mi chiedo se gli altri membri della giunta comunale, che hanno approvato la variazione di bilancio che ha consentito l’esborso, saprevano come sarebbero stati spesi questi soldi. E quindi se abbiano intenzione di prendere provvedimenti. E cosa ne pensano i consiglieri comunali di maggioranza? Ribadisco, l’iter burocratico è corretto, ma politicamente questo affidamento è molto, molto sconveniente”, conclude Bianco.