Cairo Montenotte. “Ennesimo ribaltamento di un mezzo pesante in Val Bormida. Se qualcuno ancora pensa che l’infrastruttura funiviaria non sia necessaria credo dovrà ricredersi”.

Ad affermarlo è il senatore della Lega Paolo Ripamonti in riferimento all’episodio avvenute nelle prime ore della mattinata odierna, con un tir adibito al trasporto di carbone ribaltato a Cairo Montenotte.

“Questo tema, – ha proseguito Ripamonti, – a me, come ai miei colleghi Sara Foscolo, Francesco Bruzzone e Edoardo Rixi, è molto chiaro, come dimostrano le azioni intraprese in tal senso soprattutto a tutela dei lavoratori di Funivie”.

“Ora la palla passa al ministero per creare le condizioni affinché questa importante infrastruttura venga realizzata e potenziata. La transizione ecologica passa anche da questo tipo di investimenti. Al di la’ dei proclami, si facciano le cose”, ha concluso il senatore della Lega.