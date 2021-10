Testico 2021, Lucia Moscato confermata sindaco

Testico. Lucia Moscato è stata confermata sindaco di Testico. La lista del primo cittadino uscente, “Passione Testico”, ha ottenuto l’80,99 per cento dei voti (pari a 98 schede).

La lista “Amare Testico” che sosteneva la candidatura di Paolo Zerbone ha ottenuto invece il 19,01 dei voti, pari a 23 schede.

“Ha vinto Testico, ha vinto l’impegno, la trasparenza, il lavoro reale sul campo, ha vinto il rispetto e la collaborazione con tutti – commenta il sindaco – Sono tutte le cose che facevano parte dei valori con cui noi ci siamo mossi. Come lista civica fatta di persone diversissime tra loro siamo riusciti a lavorare nell’interesse del paese e questo lo dovrebbe capire anche la politica: lavorare nell’interesse di tutti i paesi, in particolare sei piccoli dell’entroterra e non usarli a proprio piacimento”.

“Noi andiamo avanti senza interruzioni nel lavoro e portiamo avanti tutto quello che fino ad oggi abbiamo impostato è realizzato e speriamo di riuscire a portare nuovi risultati al paese e ai cittadini”.