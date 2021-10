Temperature in calo, il sindaco di Borghetto autorizza l’accensione anticipata dei riscaldamenti

Borghetto Santo Spirito. Con una propria ordinanza, il sindaco di Borghetto, Giancarlo Canepa, ha deciso di autorizzare l’accensione anticipata degli impianti di riscaldamento per un massimo di 5 ore al giorno.

“Nei prossimi giorni – si legge nel documento – la nostra zona sarà soggetta ad una incerta situazione climatica. Inoltre, la tendenza previsionale di Arpal indica un graduale cedimento dell’alta pressione, un aumento della nuvolosità con precipitazioni e locali rovesci e le temperature in diminuzione. La riduzione di temperatura riguarderà sia l’esterno che l’interno delle abitazioni situate sul territori comunale”.

Alla luce di questa situazione e in risposta alle “richieste pervenute da numerosi cittadini, ed in particolare della terza età che stabilmente vivono sul territorio comunale” e alla luce della presenza, a Borghetto, di due residenze per anziani, il primo cittadino borghettino ha deciso di autorizzare l’accensione anticipata degli impianti termici a partire da oggi, giovedì 28 ottobre, e fino al 14 novembre.