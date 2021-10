Teatro “d’autore”, gastronomia, animazioni per famiglie, incontri culturali: un’eterogenea domenica di eventi in provincia

Il 30 ottobre 1987 in Giappone la NEC rilasciò il primo home entertainment system (oggi “home theatre”) a 16-bit, il PC Engine. In inglese la parola “entertainment” significa “intrattenimento” e di occasioni di divertimento ne avremo parecchie con gli eventi dell’ultimo sabato d’ottobre in provincia. A cominciare dagli spettacoli sulle “assi” dei palcoscenici, poi le tipicità agroalimentari, fantasmagoriche animazioni per piccoli e grandi, incontri “a tre” con arte, ambiente ed economia, gli scrittori locali… Insomma ce ne sarà davvero per tutti!

L’Opera Giocosa di Savona porterà in scena “La bohème”, opera con le musiche di Giacomo Puccini e per la regia di Renata Scotto, mito internazionale della lirica. Nel primo spettacolo della Stagione 2021 – 2022 essenzialità e fascinazione si incontreranno con la bellezza dell’arte. Le peculiarità tipiche della regia di Scotto, una delle poche cantanti ad aver interpretato entrambi i ruoli di Mimì e Musetta, renderanno “La bohème” qualcosa che va molto al di là della semplice rappresentazione di altissima qualità.

Orfana da due anni della tradizionale Sagra estiva del Fugassin, la Parrocchia San Pietro Apostolo in Borgio Verezzi presenta “Autunno in Festa”. Sarà una due giorni all’insegna delle atmosfere del periodo e delle specialità gastronomiche: farinata, polenta alla piastra, stinco, crauti, patatine fritte e dolce con crema di castagna, solo per citarne alcune. È previsto il menù per adulti e quello per i bambini. Il ricavato sarà utilizzato per l’atteso restyling della Chiesa del Redentore, che attende da tempo il completamento definitivo dei lavori di ristrutturazione già avviati.

Il Palazzo del Tribunale di Finale Ligure si trasformerà in un “Luna Park Stregato”. Da molti anni l’associazione Baba Jaga propone un allestimento a tema per festeggiare Halloween. Quest’anno i locali ospiteranno un percorso dedicato a famiglie e bambini dai 4 agli 11 anni con tanti personaggi sinistri e “spaventose” prove da superare. Trenta minuti per riuscire a completare il percorso!. È indispensabile la presenza di almeno 1 adulto. La prenotazione è obbligatoria e per i maggiori di 12 anni è richiesto il Green Pass. Acquistando online il biglietto sarà possibile selezionare l’orario d’ingresso.

A Villanova d’Albenga si terrà l’incontro “Le risorse del futuro”, che nasce dall’urgenza di occuparsi del pianeta, ciascuno con i mezzi che gli sono propri, e coniuga arte, ecologia e finanza alla vigilia della COP26, la conferenza delle Nazioni Unite sul clima a Glasgow. L’occasione raccoglie attori apparentemente distanti fra loro ma uniti da una volontà comune: agire consapevolmente nel rispetto dell’ambiente. Il pomeriggio offrirà al pubblico la possibilità di conoscere più da vicino e in rapporto diretto con i singoli protagonisti la situazione ambientale.

Maria Rosa Marsilio sarà a Varazze per incontrare i lettori nel corso di un firmacopie del suo libro “Novara 1565, misteri fantasmi e templari – Jolanda Filiberta di Challant”. Il volume è dedicato alla storia delle donne nel Rinascimento ed è stato presentato a giugno al Salone del Libro di Torino. Chi avrà piacere potrà discorrere con lei delle vite di donne splendide, di battaglie, agguati, morti misteriose e fanciulle decapitate. Un misterioso accadimento riunisce nella notte a Novara: i fantasmi di nobili dame del passato. Narrano in prima persona alla giovane Jolanda Filiberta di Challant, futura sposa del conte Tornielli, le loro vite sacrificate tra splendori e potere delle corti rinascimentali.