Savona. “A seguito delle recenti disposizioni governative è possibile, ora, informare il pubblico in merito alle modalità di acquisto degli abbonamenti e dei biglietti della stagione artistica 2021-2022“, comunicano dal Teatro Chiabrera di Savona. Gli spettacoli si svolgeranno nel pieno rispetto della normativa anti-Covid 19. Lo spettatore dovrà essere in possesso del green-pass ed indossare, per tutta la durata della permanenza in Teatro, una mascherina, almeno chirurgica.

Gli abbonamenti e i biglietti potranno essere acquistati on-line sul sito secondo le date specificate per ciascuna rassegna. Si potrà stampare o salvare sullo smartphone i biglietti ed accedere alla sala senza passare dalla biglietteria. Per tutti gli spettacoli sarà possibile utilizzare i voucher emessi a rimborso degli spettacoli annullati della stagione 2019-20. Dal 3 novembre la biglietteria sarà aperta dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.30 (escluse le festività) e un’ora prima degli spettacoli. Per informazioni e prenotazioni: tel. 019820409, fax 01993105075, e-mail: biglietteria.teatrochiabrera@comune.savona.it.

TEATRO

La conferma degli abbonamenti ai Turni A-B-C (sottoscritti per la stagione 2019-20) avverrà come segue: turno A e B dal 3 al 9 novembre (escluso il 7). Turno C dal 10 al 13 novembre. Gli abbonati dovranno farsi assegnare il posto per lo spettacolo “La mia vita raccontata male” compreso nei turni “A” e “B”. Il 15 e 16 novembre sarà riservato agli abbonati al turno D della stagione 2019/20 che volessero acquistare un nuovo abbonamento ai turni A-B-C.

Il 17 novembre sarà possibile, per tutti coloro che hanno confermato con riserva di cambiamento, avere la prelazione di scelta sui posti rimasti disponibili nelle serate. La vendita dei nuovi abbonamenti a 8 spettacoli avrà inizio il 18 novembre, a 4 spettacoli a turno libero il 20 novembre. La vendita dei biglietti per lo spettacolo “Arsenico e vecchi merletti” avrà inizio il 23 novembre, per tutti gli altri spettacoli il 27 novembre

MUSICA E BALLETTO

La conferma dell’abbonamento (sottoscritto per la stagione 2019-20) avverrà dal 3 al 13 novembre (escluso il 7). Il cambio posto il 19 novembre e la vendita di nuovi abbonamenti dal 22 novembre. La vendita dei biglietti avrà inizio il 01 dicembre.

OPERETTA

Il costo degli abbonamenti e dei biglietti è rimasto invariato rispetto alla stagione 2019-20. L’abbonamento alla musica è stato riproporzionato al numero dei concerti in programma. La vendita dei biglietti avrà inizio il 02 dicembre.