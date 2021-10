Taxi, al via dal 1° novembre il bando da 150mila euro per manutenzione straordinaria sugli autoveicoli

Liguria. E’ pubblico da oggi sul sito di Regione Liguria il bando che definisce le modalità di presentazione delle domande per la concessione del contributo, per un importo complessivo di 150 mila euro, per sostenere i costi derivanti da interventi di manutenzione straordinaria sugli autoveicoli in proprietà o in locazione finanziaria adibiti a taxi.

La domanda per l’accesso al finanziamento potrà essere presentata dall’1 al 15 novembre 2021 con le modalità definite nel decreto stesso.

“Si tratta di un contributo che ci auguriamo possa aiutare la categoria dopo il difficile momento passato”, spiega l’assessore regionale ai Trasporti Gianni Berrino proponente del bando. I beneficiari sono i soggetti titolari di licenza di taxi, che abbiano effettuato interventi di manutenzione straordinaria nel periodo dal 1 gennaio 2021 al 31 ottobre 2021 e sostenuto costi per un importo minimo complessivo di 300 euro.

Nel dettaglio, si tratta di un contributo, per un importo massimo di ciascun richiedente pari a 1000 euro, negli interventi finalizzati a risolvere guasti e anomalie di funzionamento non dovute all’usura, di carattere non ricorrente, a prescindere dalla data di vetustà dell’autoveicolo con la specificazione che in tali interventi non sono comprese le opere di manutenzione ordinaria per mantenere in efficienza gli autoveicoli, quali quelle eseguite a cadenza periodica a fini di revisioni, collaudi e controlli prescritti dalla normativa vigente, come pure la manutenzione e la sostituzione dei pneumatici dovute ad usura, nonché quelle di cambio e deposito dei pneumatici da estivi a invernali e viceversa.

Sono esclusi dal contributo tutti gli interventi effettuati nel periodo di garanzia dell’autoveicolo e coperti dalla stessa.