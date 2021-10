Tamponamento a catena in A10: 4 feriti, traffico in tilt

Albenga. Incidente nel tardo pomeriggio di oggi sull’autostrada A10, nel tratto tra Albenga e Borghetto Santo Spirito, in direzione Geova, dove è presente un cantiere di lavori.

Secondo quanto appreso, intorno alle 18 e 30, si è verificato un tamponamento a catena che ha coinvolto 3 veicoli. Restano da appurare le cause e l’esatta dinamica del sinistro autostradale.

Nella carambola 4 le persone rimaste ferite: marito e moglie sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Un altro conducente è stato anche lui trasferito presso il nosocomio pietrese, non in gravi condizioni; infine si registra un quarto ferito più lieve.

Sul posto hanno operato i militi della Croce Bianca di Albenga, della Croce Rossa di Ceriale e della Croce Bianca di Borghetto, oltre ad una pattuglia della polizia stradale.

L’incidente ha provocato il blocco della circolazione viaria per consentire l’intervento dei soccorritori.

Il tratto era già interessato da code e rallentamenti a seguito dei lavori, ora la situazione è in progressivo peggioramento: si dovrà attendere la rimozione dei mezzi incidentati e il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale prima del ritorno alla normalità.