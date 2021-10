Finale Ligure. Un taglio del nastro atteso quello del Salone dell’Agroalimentare Ligure, giunto alla diciassettesima edizione, evento enogastronomico ormai consolidato e di carattere nazionale ed internazionale, in programma fino a domenica 10 ottobre.

Oggi pomeriggio l’inaugurazione al Complesso Monumentale di Santa Caterina a Finalborgo, la tradizionale location di una manifestazione che avrà spazi espositivi all’Oratorio e al Giardino Botanico, oltre ad alcune piazze del centro storico del borgo finalese.

Il tema del 2021 è un inno alla ripartenza partendo proprio dai giovani: “I giovani sono il nostro futuro” è la frase che quest’anno sarà il leit motiv, riprendendo la citazione di Larry Bird, il famoso giocatore di basket americano.

Un’edizione nel segno della ripartenza e dei giovani: “Non possiamo dire di esserci messi alle spalle il Covid ma il fatto di essere qui oggi anche grazie ai vaccini fa ben sperare – dice il sindaco di Finale Ligure Ugo Frascherelli -. Peri giovani può rappresentare un modo per vedere il proprio futuro, la Liguria è una terra meravigliosa e può anche essere una terra che accoglie e vende i prodotti di eccellenza”.

Il turismo, anche enogastronomico, come opportunità per il rilancio: “Ci sono ancora molti turisti – fa notare Frascherelli -. Non dimentichiamoci che non soltanto abbiamo un territorio meraviglioso e un clima fantastico ma anche che possiamo offrire prodotti alimentari e vini di qualità assoluta che difficilmente possono essere trovati altrove. Può essere ridicolo parlare del turismo come ambito di sviluppo ma dobbiamo essere consapevoli di come il turismo in Itala possa rappresentare un’industria capace di dare lavoro sempre“.

Al via il Salone dell’Agroalimentare di Finale

“Il riappropiarci dei nostri spazi, delle nostre piazze e delle nostre via è sempre piacevole – aggiunge l’assessore all’agricoltura di Regione Liguria Alessandro Piana – e quando si espongono le eccellenze della nostra regione è evidente che il piacere aumenta ancora di più. E’ il risultato del lavoro in sinergia tra diversi soggetti: la Regione e le Camere di Commercio, l’Agenzia InLiguria, la Film Commission, la Provincia e tutti gli espositori. C’è già tantissima gente, ci auguriamo che ne vengano ancora per premiare chi con fatica durante l’anno coltiva i terreni e presidia i territori offrendo prodotti di eccellenza”.

Il Salone dell’Agroalimentare Ligure è un evento che si pone l’obiettivo di valorizzare il territorio ligure attraverso le peculiarità enogastronomiche regionali e le sue produzioni di qualità e, come di consueto, è articolato in due parti. La rassegna espositiva comprende un’ampia area di spazi espositivi, in cui le imprese liguri potranno presentare i propri prodotti caratterizzati da elevati livelli di qualità e tipicità, con la presenza di aziende “ospiti” delle Regioni limitrofe alla nostra Liguria. Il 29 marzo si è svolta una prima giornata dedicata al Salone durante la quale, presso la Sala delle Udienze di Finalborgo, è stato presentato il concorso: Liguria da Gustare, un concorso di produzione video e di fotografia, organizzato da Genova Liguria Film Commission ed il Comune di Finale Ligure, con la collaborazione del Salone dell’Agroalimentare Ligure, l’Ufficio Scolastico Regionale della Liguria e Slow Food Liguria.

Questo progetto, che per l’edizione 2021 sostituisce il Premio Fassone che diventa biennale, nasce da una sinergia tra i soggetti organizzatori, che mirano a promuovere e valorizzare il territorio ed i suoi prodotti. I vincitori saranno premiati il 9 ottobre, alle ore 16.30 presso la Vision Plaza del Salone dell’Agroalimentare Ligure a Finalborgo. Tutte le opere godranno inoltre, di una ampia diffusione attraverso i canali e gli eventi dei soggetti organizzatori e promotori.

Il taglio del nastro

Molte le attività che animeranno la parte espositiva allestita a Finalborgo, tra queste: gli eventi della Sala Liguria, con la presenza degli Istituti scolastici in rappresentanza dell’Ufficio Scolastico Regionale, che vedrà anche la mostra di Claudia Oliva; gli incontri della Vision Plaza, la sala meeting allestita presso l’Oratorio De’ Disciplinanti, dove si svolgeranno convegni dedicati al tema del 2021: I giovani sono il nostro futuro.

Lo Spazio Assaggia la Liguria che nel 2021, vedrà uno spazio ampliato che porterà il nome di Arena Eventi Assaggia La Liguria, dove saranno presenti le eccellenze di tutta la Regione Liguria con la presenza del Consorzio di Tutela Basilico Genovese DOP, del Consorzio di Tutela Olio Dop Riviera Ligure e dell’ Enoteca Regionale della Liguria con degustazioni gratuite ed incontri. Con la presenza del Consorzio della Focaccia di Recco col formaggio.

In occasione del Salone dell’Agroalimentare Ligure di Finalborgo, il 9 ottobre alle ore 18.00, presso la l’Arena Assaggia La Liguria, si terrà lo spettacolo: “Attenti a quei Dop!”. Si tratta di una degustazione unica nel suo genere, anzi no è una lezione per scoprire i prodotti a marchio di origine della Liguria, anzi no è uno spettacolo gustoso dove si ride, si scopre qualcosa di nuovo sulle meraviglie della nostra terra, su come riconoscerne il valore culturale e assaporarle al meglio. Anzi no: è tutte queste cose messe insieme. Andrea Di Marco, comico e musicista, con i suoi famosi personaggi incontrerà sul palco Francesco Petacco, brillante divulgatore agronomico, in uno show istruttivo e divertente per scoprire quello che forse non tutti sanno su tesori che si chiamano Basilico Genovese DOP, Enoteca Regionale e vini liguri, Olio DOP Riviera Ligure e altro ancora. Si tratta di un evento a cura del programma “Assaggia la Liguria” dei Consorzi di Tutela del Basilico Genovese DOP e dell’Olio DOP Riviera Ligure e dell’Enoteca Regionale della Liguria.

Tra le novità 2021 la Saletta Provincia di Savona, con un programma di attività per addetti ai lavori e per il pubblico. Il Salone dell’Agroalimentare Ligure è un evento che intende soddisfare il consumatore e l’operatore di settore, sempre più esigenti in termini di qualità ed alla ricerca di prodotti tipici e tradizionali, permettendo al pubblico di provare sapori e profumi attraverso la visita agli spazi espositivi, ma anche attraverso tutte le attività collaterali in programma.

La nuova immagine del Salone è un omaggio alla Photojournalist Claudia Oliva e alla sua mostra dedicata ai Prodotti di Liguria. Quest’anno per aggiungere un po’ di vitalità all’evento la locandina riporta l’immagine del basilico ligure abbinato al peperoncino. La fotografa ha utilizzato una tecnica particolare di Light Painting. Il tema della Still-life sarà il leitmotiv del Salone. In merito alla sua mostra la Oliva afferma: “Quanta bellezza è presente nel mondo. Oggi, però, c’è il rischio di non saperla scovare, viste le infinite distrazioni a cui siamo sottoposti. È necessario, quindi, immergersi nella natura e porre attenzione a ciò che diamo per scontato: un albero, una foglia, un frutto. Non c’è gioia più grande di cogliere un frutto maturo, poterlo annusare, palpare e osservare anche nelle sue imperfezioni. Perché, come sostenne Ellis, l’assenza di difetti nella bellezza è di per sé un difetto. Nel progetto fotografico, ho messo a confronto verdura considerata “bella” dal punto di vista estetico e quella, invece, più matura, considerata “brutta”. Ho giocato con un sapiente uso della luce e ho così conferito dignità a ciò che generalmente viene considerato meno gradevole. Le immagini vogliono farci riflettere sulla relatività di quelle categorie che in una società siamo sempre pronti ad accettare perché imposte da essa”.