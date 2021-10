Taggia da poker, Siciliano: “Per provare a vincere ovunque ci sta concedere qualcosa”

“Ci salviamo e poi ci divertiamo” è la frase che spesso dicono i mister che sanno di avere squadre con potenziale ma che desiderano fare le cose step by step per evitare brutte sorprese. Un modo di pensare perfetto per l’Eccellenza 21/22: salvarsi a dicembre, arrivando tra le prime, e puntare tutto sulla poule promozione.

Un “piano” che sta riuscendo alla perfezione al Taggia di mister Siciliano (anche se l’obiettivo è la salvezza in qualsiasi modo): quattro vittorie su quattro incontri, di cui due contro le “big” – per storia e ambizioni – Cairese e Albenga. “Contro la Cairese – commenta Siciliano – mi è piaciuto l’atteggiamento, proviamo sempre a imporre il nostro gioco. Conoscevamo l’importanza dell’avversario. La vittoria è stata forse troppo ampia, perché siamo stati anche fortunati. L’atteggiamento è stato quello giusto”.

“L’obiettivo è la salvezza – prosegue – quello che conta è mantenere la categoria, o a dicembre o a fine anno. Posso contare su uno staff molto affiatato. La società mi aiuta in tutto e per tutto”.

Il prossimo match sarà contro il fanalino di coda Alassio, una ghiotta opportunità per fare la “manita di vittorie”: “Non pensiamo a queste cose. Continuiamo per la nostra strada, l’importante è fare bene e divertirsi”.

Quale margine di miglioramento? Forse, concedere meno in fase difensiva: “Non so quante squadre faranno punti a Cairo – conclude Siciliano – se vuoi provare a vincere in ogni campo devi anche concedere qualcosa. Siamo stati bravi e fortunati, speriamo di continuare”.